Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı
Son Dakika Güncel Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı - Son Dakika

Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı

6 saat önce

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı, System.String[]

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Bulanık ilçe merkezinde ve mahallelerde broşür dağıtan güvenlik güçleri, vatandaşları bilgilendirdi.


Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis memuru Gökhan Tekçe, vatandaşlara KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 01:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]