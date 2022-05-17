Bulanık'ta resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Bulanık'ta resim sergisi açıldı

17.05.2022 19:50
Bulanık'ta resim sergisi açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Saidi Nursi Anadolu Lisesi öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yaptığı resimler, ilçedeki meydanda kurulan stantlarda sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'in açılışını yaptığı sergide, yağlı boya, karakalem, guaj boya, pastel boya ve baskı eserleri ile çektikleri fotoğraflar yer aldı.

Okul müdürü Ayhan Al, sergiye katılanlara teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözüyle sanatın milletler için ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Her sanat, sanatkarını anlatır. Buradaki sanat eserleri de öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini anlatmaktadır. Bir düşünürün dediği gibi güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından zevk alır diyerek sanattaki düşüncelerin güzelliğini anlatmaktadır." diye konuştu.

Açılışa, Milli Eğitim Şube Müdürleri Tekin Erdoğan ve Metin Aral, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulanık'ta resim sergisi açıldı - Son Dakika


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