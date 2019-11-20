Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta sınavlara hazırlanan öğrencilere kurs hizmeti
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Bulanık'ta sınavlara hazırlanan öğrencilere kurs hizmeti

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçede YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sunuyor.

Bulanık'ta sınavlara hazırlanan öğrencilere kurs hizmeti, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçede YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kursları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS kurslarının başarı sıralamasının üst düzeyde olduğunu söyledi.

Öğrencilerin elde ettiği başarının doğru olduklarının bir göstergesi olduğunu belirten Tunçel, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kurs hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ise YKS kurslarındaki öğrencilerin seviyelerini belirlemek, gelişmelerini izlemek ve eksiklerini tespit edip önlem almak amacıyla rutin olarak deneme sınavları yapıldığını söyledi.

Bostancı, 10 sınıfta 292 öğrenciye deneyimli kadro ile eğitim verildiğini aktardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halk Eğitimi Merkezi, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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