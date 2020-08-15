Bulanık'ta sosyal tesis yapılacak - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlar için sosyal tesis inşa edilecek.

Bulanık Belediyesi tarafından Haçlı Gölü kıyısında inşa edilecek sosyal tesis için çalışmalar başladı.

Proje kapsamında yürüyüş yolları, iskele alanı, kafeterya, restoran ve teras bölümü yapılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yaptığı açıklamada, tabiat parkı içerisinde güzel bir projeyi vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

İlidi, projenin tamamlanmasıyla Haçlı Gölü'nün vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline geleceğini kaydetti.