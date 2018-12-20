Bulanık'ta Su Sorunu Çözüldü

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçenin içme suyu sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçenin içme suyu sorununun çözüldüğünü bildirdi.



Şehitlik Mahallesi'ndeki taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Uzan, burada yaptığı konuşmada, cami çevrelerinin düzenlenmesi, okul yapımı, semt pazarı, engelsiz yaşam akademisi, yol çalışmaları ve buna benzer projeleri hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.



Alt yapı çalışmalarında ise bazı sorunlar yaşadıklarını anlatan Uzan, şöyle konuştu:



"Bizler elimizden geldiğince bu sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu yıl 100 kilometre kanalizasyon hattımız var. Bu yıl çalışmalara başladık inşallah gelecek yıl bitireceğiz. Yoncalı düzünde belediyeye elli dönümlük arsa aldık, orada arıtma sistemi kuracağız. 90 kilometre içme suyu hattı ihalesini yaptık ve çalışmalarına devam ediyoruz. Dört kilometre yağmur suyu hattı ihalesini yaptık, şehir merkezinde çalışmalar bitti. Seneye inşallah hepiniz evlerinizde Gümüşpınar köyümüzden bağlanan doğal kaynak suyuna kavuşacaksınız. Saatte 150 litre akacak sularınız ile en büyük sorunu ortadan kaldırmış olacağız."



Uzan, ilçeye 2 bin tonluk su deposu yaptıklarını gelecek yıl da 4 bin tonluk su deposu yapacaklarını kaydetti.



Bu projeleri 51 milyon liraya mal ettiklerini vurgulayan Uzan, şöyle devam etti:



"Bu hizmetlerin yüzde 50'sini tamamladık. Kalanın yüzde 50'sini önümüzdeki yıl bitireceğiz. Yeni açtığımız caddelerimiz ve sokaklarımız var. Yeni açtığımız yollar var. O yolların hepsini parke taşı ve stabilizesini döşedik. Ana çarşı merkezinin birinci kat asfaltını yaptık. Yazın gelişi ile ikinci kat asfaltını döşeyeceğiz. Numarataj çalışması ile Göllüova ve Mesçitli mahallelerinde imar çalışmasını yaptık. Teröre müzahir olanlar eskiden mahalle isimlerini değiştirmişlerdi. Biz de değerimiz olan insanların isimlerini caddelerimize verdik.



Belediye bütçesi dışında hiçbir kaynaktan yardım almadıklarını belirten Uzan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bulanık'ta 26 bin 800 insan yaşıyor. Bunun istihkakı, kişi başı İller Bankasından gönderilen pay dışından hiçbir yerden bir kaynak almıyoruz. Tamamen sizin için gönderilen, daha dün de gönderiliyordu o para bu gün de gönderiliyor. Dün çarçur edildi. Biz hizmet ediyoruz. Farkımız bu. Terör örgütü yandaşları neden bu propagandayı yapıyorlar? Diyorlar ki o zaman para gönderilmiyorlardı. O yüzden hizmet etmiyorduk. Hiç alakası yok. O zaman da bu parayı gönderiyorlardı. Şimdi de bu parayı gönderiyorlar. Ama sen kullanmasını bilirsen, vatandaşa hizmet olarak dönüştürebilirsin. Eski hesaplara bakıyoruz. Belediyeye fatura kesilmiş ama hizmet ortada yok. Yakıt alınmış ama nerede kullanılmış belli değil. Ama ben size kuruşuna kadar hesap vermeye hazırım."



Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Uzan'a teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hukukçular Uyardı: İmar Barışı İçin Ödenen Bedeller Müteahhitlerden Geri Alınabilir

1 Milyon 900 Bin Euro Fiyatıyla Dünyanın En Pahalı Kalemi Tanıtıldı! İşte O Eser

Baraj Suları Çekildi, Peygamber Türbesi Gün Yüzüne Çıktı

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı