Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek - Son Dakika

Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Bulanık ilçesinde 7 ayrı yerde kurulacak olan süt ünitelerinin yerlerini inceledi.

Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Bulanık ilçesinde 7 ayrı yerde kurulacak olan süt ünitelerinin yerlerini inceledi.


Bulanık'ta, hayata geçirilecek ve yüzlerce çiftçinin faydalanacağı "Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi" kapsamında 7 yerleşim yerinde toplam 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak. Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2020 çalışma programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güdümlü proje desteği ile toplam 1 milyon 334 bin 816,46 lira bütçeli Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi ihalesi tamamlandı ve süt ünitelerini 25 Haziran'a kadar bitirmiş olacağız" dedi.


Proje bütçesinin 1 milyon 200 bin liralık kısmının DAKA tarafından destekleneceğini bildiren Ziyali, "Proje kapsamında Bulanık ilçe merkezi, 4 belde ve 2 köy olmak üzere 7 ayrı noktada toplam 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerinin kurulması planlanmaktadır. Projeden 1998 üretici çiftçi doğrudan faydalanacak. DAKA projemiz kapsamında ilçemizde yedi ayrı noktada süt toplama üniteleri kurulacak. Hayırlısı ile Rüstemgedik beldemizde kurulan ünitemizin temelini atmış bulunuyoruz. Dört ton kapasiteye sahip olacak. Her bir ünitemiz dört ton olup toplamda 28 ton kapasiteli ünitelerimiz olacak. Bulanık ilçemizdeki kuracağımız süt toplama ünitesi temelini hazırlıyoruz. Bütün noktalarda olduğu gibi dört ton kapasitelidir. Gene Proje kapsamında DAKA projesi içerisinde Yoncalı Beldesinde kurduğumu dört ton kapasiteli süt toplama ünitesi temeli hazırlamış durumdayız" diye konuştu.


Bu projeyle çiftçinin yüzü güleceğini ifade eden Ziyali, "İlçemizin geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu proje ile çiftçilerimiz büyük bir kazanç elde edecekler. Artık sütten zararı olmayacak. Sütünü pazarlayacak yer olacak. Sattığı üründen para alan üreticinin yüzü gülecek. Bulanık ilçemizde DAKA programı kapsamında 2020 güdümlü proje desteği ile süt birliğimiz tarafından sunulan proje uygunluk gördü. İhale aşaması gerçekleştirildi. Kuracağımız süt ünitelerinin projeleri atılmaya başlandı. Projenin ilçemize katkısı ürettiğimiz ürün için pazar bulacağız. Ürünümüz değer kazanacak. Yedi ayrı noktada süt toplama üniteleri kurulacak. İhalesi gerçekleştirilen ünitelerimiz 25 Haziran'da kurulmuş olacaktır. İlçemizdeki hayvan sayımız küçükbaş olarak yüz 110 bin, büyük baş olarak 120 bin ve sağma hayvan sayımız 80 bin olmaktadır. Birliğimizde bin 998 kayıtlı üyemiz hali hazırda aktif bir şekilde bulunmaktadır. Bu üreticilerimiz kurulacak olan ünitelere sütlerini getireceklerini taahhüt ediyorlar. Ayrıca proje uygulama aşamasında ve hazırlama konusunda olsun desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımıza, ajansımızın değerli uzmanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Malazgirt, Bulanık, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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