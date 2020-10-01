Bulanık SYDV binasının temeli atıldı - Son Dakika

Bulanık SYDV binasının temeli atıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) hizmet vereceği yeni binasının temeli atıldı.

Bulanık SYDV binasının temeli atıldı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) hizmet vereceği yeni binasının temeli atıldı.

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan vakıf binasının temel atma törenine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve Özel İdare Müdürü Mahsum Çapalı tarafından atıldı. Üç ay içerisinde bitirilmesi planlanan yeni vakıf binası temel atma töreninde konuşan Kaymakam İlidi, "İlçemize yeni vakıf binası hayırlı olsun. Yıllardır ilçemizde vakıf çalışanlarımız kendi binalarında hizmet verememenin özlemi içerisindeydiler. Yaptığımız bazı girişimler sonucu ilçemize yeni bir vakıf binası yapılma kararı verildi. İnşallah ilçemize yeni yatırımlar için de girişimlerimiz devam edecektir. Bulanık ilçesi çok güzel hizmetlere layıktır. Bu hizmetler ilçemize hayırlı olsun. Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) hizmet binası 315 metrekare alan üzerine dört kat inşa edilecek ve toplamda bin 260 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek" dedi. - MUŞ

Bulanık SYDV binasının temeli atıldı

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulanık SYDV binasının temeli atıldı - Son Dakika

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