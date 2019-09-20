Bulanık'ta 'Taşımalı Eğitim' konulu toplantı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Taşımalı Eğitim' konulu bir toplantı düzenlendi.



Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral ve şube müdürleri, taşıma ihalesini alan firma sahibi, okul müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen'in açılış konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Kaymakam Mehmet İlidi, "2019 - 2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını, kazasız belasız bir yıl olmasını diliyorum. Yavrularımızın sağ selamet okullarına ve evlerine ulaşması için düzenlediğimizi bu toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Devletimizin koyduğu standartlara uyarak kazasız belasız bir eğitim öğretim sezonu geçirmeyi temenni ediyorum. Amacımız bilgili, bilinçlendirilmiş ve tüm kurallara uyan servis şoförlerinin standartlara uygun araçlarla taşımacılık yapmasını sağlamak" dedi.



Öğrenci taşımacılığının usulüne uygun olarak yapılması gerektiğini belirten İlidi, okul müdürlerinden ve jandarma komutanından bu konuda denetim yapmalarını, mevzuata uygun olmayan hiçbir taşıma işleminin gerçekleşmemesini ve bu konuda taviz verilmemesini istedi. Kaymakam İlidi, "İlk önce yatılı pansiyonlarda kalan öğrencilerin devamlılığını sağlayacağız. Ortaokul öğrencilerini taşımayacağız, onların pansiyonlarda kalmasını sağlayacağız. Firma sahibi kesinlikle öğrenci dışında yolcu taşımayacaktır. Okul müdürleri, firma sahibi, şoförler, muhtarlar herkes teknik şartnameyi iyi okusun. Herkes üstlendiği sorumluluk çerçevesinde görevini yapacak. Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız burada ve onlara talimatımdır, şartları yerine getirmeyen bütün okul servilerine cezai işlem uygulayacaklar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz ve müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çocukların eğitiminden sorumlu olduğumuz kadar, onları sağlıklı, kazasız ve belasız bir şekilde okullarına, oradan da tekrar ailelerine aynı şekilde teslim etmek de bizim sorumluluğumuzdadır. Onları güvenli bir şekilde taşımak bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.



İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve Garnizon Komutanı İsmail Horzum ise birer konuşma yapmasıyla toplantı sona erdi. - MUŞ