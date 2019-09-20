Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta "taşımalı eğitim" toplantısı
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Bulanık'ta "taşımalı eğitim" toplantısı

2 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde taşımalı eğitimle ilgili toplantı yapıldı.

Bulanık'ta

Muş'un Bulanık ilçesinde taşımalı eğitimle ilgili toplantı yapıldı.

Halk Kütüphanesinde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet İlidi, okul servisi denetimlerinin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin güvenilir bir şekilde taşınmasını esas aldıklarını belirten İlidi, "Firma sahibi kesinlikle öğrenci dışında yolcu taşımayacak. Okul müdürleri, firma sahibi, şoförler, muhtarlar ve herkes teknik şartnameyi iyi okusun. Herkes üstlendiği sorumluluk çerçevesinde görevini yapacak." dedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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