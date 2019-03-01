Bulanık'ta Tiyatro Etkinliği

Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından öğrenciler için tiyatro etkinliği düzenlendi.

Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından öğrenciler için tiyatro etkinliği düzenlendi.



Belediye toplantı salonunda düzenlenen etkinliği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ile eşi Meryem Uzan da izledi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan, yaptığı açıklamada, yoğun ders temposu içerisinde olan öğrenciler için böylesi bir etkinliğin planlandığını belirterek, "Sevgili öğrenciler, TRT ekranlarının vazgeçilmez karakterleri Elif'in Düşleri ekibini ilçemizde ağırlayıp sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Sizler için organize ettiğimiz tiyatro gösteriminde iyi seyirler diliyor, gelecekte sizleri en yüksek mevkilerde görme temennisinde bulunuyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Üniversite Mezunu Meryem, Köyüne Muhtar Adayı Oldu

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı