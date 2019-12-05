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Bulanık'ta TOKİ konutlarındaki hak sahipleriyle toplantı düzenledi
6 saat önce
Muş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, Bulanık'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde yapılan konutların hak sahipleriyle toplantı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Muş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, Bulanık'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde yapılan konutların hak sahipleriyle toplantı gerçekleştirildi.
Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan toplantıya Muş Çevre ve Şehircilik Müdürü Mehmet Sevmiş, Proje Yapım Şube Müdürü Mehmet Ferit Sözen ve Alparslan-1 Barajı nedeniyle su altında kalan köylerin muhtarları katıldı.
Konutlardaki tüm eksikliklerin giderildiğini belirten sevmiş, hak sahiplerinin konutlarına yerleşmelerinin önünde hiç bir engelin bulunmadığını, bundan sonra konutlarda meydana gelecek tahribattan sorumlu olmadıklarını aktardı.
Toplantı, hak sahiplerinin taleplerini dile getirmesiyle son buldu.
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