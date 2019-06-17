Bulanık'ta trafik kazası: 1 ölü
35 dakika önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık ilçesine bağlı Gündüzü köyünde meydana geldi. Ü.A. yönetimdeki 25 DL 380 plakalı aracın çarptığı Hülya Akman (6) adlı çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Hülya Akman'ın cansız bedeni Bulanık Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - MUŞ
Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı
2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada
Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi
AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak