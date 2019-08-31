Bulanık'ta trafik kazası: 1 ölü

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde sürücüsü ve plakası alınamayan bir aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde meydana geldi. Yolda yürüyen 10 yaşındaki Tolga Tuntel'e, plakası alınamayan bir araç çarparak kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine giden jandarma ekipleri, olay yerine sağlık ekipleri çağırırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuntel'in hayatını kaybettiği belirtildi. Tuntel'ın cenazesi otopsi için Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kaçan aracın yakalanması yönünde çalışma başlattı. Olay duyan Tolga Tuntel'in ailesi sinir krizleri geçirdi.



Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUŞ