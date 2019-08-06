Bulanık'ta trafik kazası: 4 yaralı
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arakonak
köyü Muş istikametinden Bulanık istikametine giden Abdullah M. (36) yönetimindeki 35 KD 3603 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki traktör römorkuna. Ardından aynı istikametten gelen tır otomobile çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Abdullah M. (36), Pınar K.M. (34) Muhammed Eymen M. (5) ile Fatma Zeynep M. (1) adlı çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi
'ne ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Traktör ve tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ
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