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Bulanık'ta trafik kazası: 4 yaralı

25 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bulanık'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arakonak köyü Muş istikametinden Bulanık istikametine giden Abdullah M. (36) yönetimindeki 35 KD 3603 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki traktör römorkuna. Ardından aynı istikametten gelen tır otomobile çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Abdullah M. (36), Pınar K.M. (34) Muhammed Eymen M. (5) ile Fatma Zeynep M. (1) adlı çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Traktör ve tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ
Bulanık, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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