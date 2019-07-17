Bulanık'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı
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Muş'u Bulanık İlçesinde, trafik komisyon toplantısı yapıldı.
Muş Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:44 Kaynak: AA
'u Bulanık
İlçesinde, trafik komisyon toplantısı yapıldı.
Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Jandarma
Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Taşkıran
katıldı.
Toplantıda, ilçedeki trafik sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.
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