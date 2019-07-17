Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı
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Bulanık'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Muş'u Bulanık İlçesinde, trafik komisyon toplantısı yapıldı.

Bulanık'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı, System.String[]
Muş'u Bulanık İlçesinde, trafik komisyon toplantısı yapıldı.
Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Taşkıran katıldı.
Toplantıda, ilçedeki trafik sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.
Jandarma, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:44 Kaynak: AA
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