Bulanık'ta traktör römorklarına reflektör takıldı

MUŞ (İHA) – Muş 'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, römorklu traktörlere yönelik polis ve jandarma uygulama noktalarında denetim faaliyetlerine katılıp, eksiği bulunan sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunarak traktör römorklarına reflektör çaktı.Traktör römorklarına reflektör takma uygulaması başlattıklarını ifade eden Uzan, reflektör kullanılmamasından kaynaklanan elim bir trafik kazası yaşandığını hatırlatarak, yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen insanların bu konuda ihmalkar davrandığını ifade eden Uzan, "Traktör kullanan vatandaşlarımızdan römorkların arkasına reflektör takmalarını istiyoruz. Gece seyahatlerinde ya da yol kenarlarında park halinde olan traktörlere mutlaka reflektör takılmasını istiyoruz. Yasaları ihmal eden ya da uygulamayan vatandaşlarımıza ceza keseceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile insanlarımıza hayatlarının değerli olduğunu ve her trafik kuralının insanlarımız için kullanıldığını hatırlatmak istedik. Can ve mal kaybını önlemek bizim için çok önemli. Traktör sahiplerinden özellikle römorklu olanlardan mutlaka römorklarının arkasına reflektör takmalarını istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Daha geçen Arakonak köyünde adam römorklu traktörü yolun üstüne park edip gitmiş. Bir polis memuru arkadaşımız ailesi ile birlikte römorka çarparak kaza geçirmiş. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Denetimler sıklıkla yapılacak. Yaptığımız her şey vatandaşlarımızın huzuru ve can güvenliği içindir. Bu konuda sivil toplum örgütlerinden ve vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - MUŞ