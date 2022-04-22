Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

22.04.2022 17:58
Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Gazi Ortaokulu'ndaki fuarın açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve davetliler, öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İlidi, fuardaki projelerin danışman öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerce hazırlandığını söyledi.

İlidi, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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