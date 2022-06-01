Bulanık'ta TÜBİTAK bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bulanık'ta TÜBİTAK bilim şenliği düzenlendi

01.06.2022 15:29
Bulanık'ta TÜBİTAK bilim şenliği düzenlendi

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 35 okulun katılımıyla TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenledi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 35 okulun katılımıyla TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenledi.

Kent Meydanında yapılan etkinliğin açılışını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi gerçekleştirdi.

Stantları gezen İlidi, öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Programa, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, şube müdürleri, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

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Kaynak: AA

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