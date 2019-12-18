Bulanık'ta "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' kutlandı - Son Dakika

Bulanık'ta "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

6 saat önce

Bulanık'ta anaokulu öğrencileri tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bulanık'ta

Bulanık'ta anaokulu öğrencileri tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yerli malı üretiminin ve yerli malı kullanımının önemine değindi.

Bulanık Anaokulu Müdürü Serap Akmandor Gürpınar, hafta dolayısıyla okulda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gürpınar, "Yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı diyoruz. Gerçekten de büyüyeceksek ve kalkınacaksak ve rekabet edeceksek yerli değerlerimizi kullanarak üretim yapmak zorundayız. İşte burada Bulanık Anaokulu olarak güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu programda davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Gürpınar, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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