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Bulanık'ta üniversiteye hazırlık kurs başvurusu

21 dakika önce

Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlık kursu için kayıtlar başladı.

Bulanık'ta üniversiteye hazırlık kurs başvurusu, System.String[]

Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlık kursu için kayıtlar başladı.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı, yaptığı açıklamada, lise mezunu öğrencilere yönelik üniversite sınavına hazırlık kurs kayıtlarının başladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları" kapsamında liseden mezun olan öğrencilere yönelik ücretsiz üniversite sınavına hazırlık kursu açılacaklarını ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Liseden mezun olan öğrenciler için başvurular başladı. Çok sayıda öğrencimiz kurs başvurusunda bulundu. Kontenjanımız 200 kişi ile sınırlı olduğu için kimseye haksızlık olmasın diye bu yıl üniversite sınavlarında alınan puanlara göre kontenjanımızı dolduracağız. Ancak imkan yaratabilirsek ekstradan 30 kız öğrencimize bir pozitif ayrımcılık uygulayabiliriz. Sınıflarımız imkanlara göre 20 veya 15 kişi olacak. Biz arkadaşlarımızla kararlıyız. Birebir çocuklara dokunacağız. Arzuladığımız başarıyı yakalayıp hedefimize ulaşacağız. Kurslarımız 1 Ekim'den itibaren başlayacak."

Halk Eğitimi Merkezi, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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