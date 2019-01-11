Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Üniversiteye Hazırlık Kursu

Bulanık'ta Üniversiteye Hazırlık Kursu

33 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde lise mezunlarının üniversite sınavlarına hazırlanmalarına katkı sunması amacıyla açılan hazırlık kursları devam ediyor.

Bulanık'ta Üniversiteye Hazırlık Kursu, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde lise mezunlarının üniversite sınavlarına hazırlanmalarına katkı sunması amacıyla açılan hazırlık kursları devam ediyor.

Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurslar hakkında bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Edip, "Kurslarımız için buraya geldik. 4 yıl önce dershanelerin kapatılmasının ardından öğrencilerimizin mağdur olmaması için Türkiye geneli olduğu gibi Bulanık'ta da kurslar açıldı. Şu anda Türkiye'de derece yapabilecek öğrencilerimiz var. Çok umutluyuz, bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu sene 100 öğrencimizi tıp, hukuk, eczacılık gibi fakültelere göndermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Bulanık İlçe Halk Eğitim Müdürü Resul Bulut ise, şu anda 200'e yakın öğrenciye kurs verdiklerini belirterek, "Daha önce binamız yetersiz olduğundan dolayı Devlet Su İşleri binasının en üst katında başladık. Her yıl başarıdan başarıya gitmekteyiz. Geçen yıl 100'e yakın öğrencimize üniversiteyi kazandırdık. Her öğrenciye set kitabı dağıttık. Geçen hafta yapılan deneme sınavında açık lise mezunu olan bir kızımız Türkiye üçüncülüğünü aldı. Türkiye'de ilk 10 bine giren öğrencilerimiz var. Bu sene tıpa öğrenci göndereceğimize inanıyoruz" dedi.

Üniversite hazırlık kursunda eğitim alan Elifnur Akdağ ise, İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alıyorum. Muş genelinde sözelden 24'üncü oldum. Türkiye genelinde ise 9 bin arasına girdim. Buradaki eğitim gayet iyi. Ben memnunum. Öğretmenlerimiz çok iyi. Yapamadığım soruları onlarla beraber tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Türkiye, Muş, Bulanık, Güncel
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