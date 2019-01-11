Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Üniversiteye Hazırlık Kursu

Bulanık'ta Üniversiteye Hazırlık Kursu

30 dakika önce

Bulanık Halk Eğitim Merkezi bünyesinde lise mezunlarına yönelik başlatılan üniversiteye hazırlık kursları devam ediyor.

Bulanık'ta Üniversiteye Hazırlık Kursu, System.String[]
Bulanık Halk Eğitim Merkezi bünyesinde lise mezunlarına yönelik başlatılan üniversiteye hazırlık kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin mağdur olmaması için üniversite sınavlarına hazırlık kursu açtıklarını söyledi.

Öğrenciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Edip, "Bu sene 100 öğrencimizi tıp, hukuk, eczacılık gibi fakültelere göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Resul Bulut da kurslarda 200 öğrencinin ders gördüğünü anlatarak, "Her öğrenciye kitap seti dağıttık. Türkiye'de ilk 10 bine giren öğrencilerimiz var. Bu sene tıp bölümüne öğrenci göndereceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Üniversite hazırlık kursunda eğitim alan Elifnur Akdağ da "Buraya İstanbul'dan geldim. Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyorum. Deneme sınavında Muş genelinde sözelden 24'üncü oldum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Bulanık, Eğitim
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