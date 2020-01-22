Bulanık'ta

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında "uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele" toplantısı yapıldı.



Kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleriyle bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinilerek çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan kurtarmak için yapılabilecek projeler üzerinde duruldu.



Kaymakam İlidi, yapılacak çalışmalar üzerinde birlikte hareket edileceği vurgusunu yaparak, toplantıya katılımlarından dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti.



Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Grup Başkanı Rıdvan Selvi, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - MUŞ