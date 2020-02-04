Bulanık'ta VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava koşullarında yüksek gelirim hatlarındaki arızaları gidermek için çaba gösteriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü ilçede, kar ve tipiye rağmen direklere çıkarak arızaları gideriyor.

Kardan kapanan yolları traktörle aşarak arızaların yaşandığı bölgelere ulaşan ekipler, kopan elektrik tellerini onarıyor.

VEDAŞ ekipleri, ağır kış şartlarında çalışmanın zor olduğunu belirterek, "Kar ve tipi yolları kapattı. Tipi ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi oldu. Bizde traktörlerle köylere ve mezralara ulaşıyoruz. Binbir güçlükle ulaştığımız bölgelerde arızalanan elektrik tellerini tamir ediyoruz. Vatandaşa hizmet için her türlü zorluğa katlanıyoruz." ifadelerini kullandı.