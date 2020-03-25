Bulanık'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında - Son Dakika

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Bulanık'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında
6 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için bir genelge yayımlanmıştı. Bu kapsamda Bulanık Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıları yalnız bırakmıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında polis, jandarma ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek karşılıyor. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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