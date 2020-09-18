Bulanık'ta yeni atanan öğretmenler karanfillerle karşılandı - Son Dakika

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürleri, ilçeye yeni atanan öğretmenleri karanfillerle karşıladı.

Tunçel, yaptığı açıklamada, göreve yeni başlayan 110 öğretmenin ilçede eğitime güç katacağına inandığını söyledi.

İlçeye yeni atanan öğretmenleri güler yüz ve karanfillerle karşılamak istediklerini belirten Tunçel, şöyle konuştu:

"Bizim mesleğimiz diğer mesleklerden farklıdır. Gönül zenginliğinin en bol olduğu meslek bu meslektir. Yorulmadan, usanmadan, yılmadan ve sevgimizi katarak bu mesleği icra ediyoruz. Gerek aileleriyle birlikte gelen, gerekse tek başına gelen öğretmenlerimize barınma yerleri ayarlanarak kolaylıklar sağlandı. Bunun için erkek ve bayanlar için geçici olarak iki tane okulumuzun pansiyonu tahsis ettik. Bankalarımız tarafından görevlendirilen arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımızın tüm işlemlerini burada gerçekleştiriyorlar. 21 Eylül'de atandıkları okullarda eğitim ailemizin bir üyesi olarak görevlerinde olacaklar."

Öğretmenler de sıcak karşılamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.