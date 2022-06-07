Bulanık'ta yılsonu sergisi açıldı

Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sergide el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi salonunda açılan yılsonu sergisi, folklor gösterisiyle başladı.

Merkez Müdürü Metin Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda yapılan ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Ürünlerin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Her birinde el emeği göz nuru var. Bu yılın başından beri 2 bin 500 öğrencimiz kurslarımıza katıldı. Kursiyerler bir yandan meslek öğrenirken öte yandan da hazırlamış oldukları ürünlerini de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Eğitim öğretim yılında 230 kurs açtık. Halk eğitimi kadınlar için büyük bir fırsattır."

Sergi açılışına İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Bulanık Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkan Tahsin Öndül, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.