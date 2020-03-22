Bulanık'ta yol çalışmaları - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde yol yapım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, havaların ısınmasıyla ilçedeki yolların yenilenmesi talimatı verdi.

Bu kapsamda belediye ekipleri, kışın karla mücadele ve alt yapı çalışmaları sırasında tahrip olan yollarda çalışma başlattı.

İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirten İlidi, "Amacımız vatandaşların mağdur edilmemesidir. Dünya genelinde ve ülkemizde de görülen salgın nedeniyle dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sağlık tedbirlerimizi alarak bu hastalıkların üstesinden geleceğiz. Halkımızın da bu konuda sağlık tedbirlerine ve devlet büyüklerimizin aldığı kararlara uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Bulanık Belediyesi Makina İkmal Şefi Zafer Yıkılmaz, geçen yıl başlatılan alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yolların onarılması için çalışmalara başladıklarını aktardı.