Bulanık'ta yol çalışmaları devam ediyor

Muş'un Bulanık ilçesinde, İl Özel İdaresi ekiplerince köy ve mezra yollarında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmaları inceleyen şantiye şefi Erol Ağkaya, kış mevsimi başlamadan çalışmaları bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Köylerin bu sayede daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşacağını belirten Ağkaya, şunları ifade etti:

"Köy ve mezra yollarında stabilize çalışmalar yapıyoruz. Sezonun başından bu güne yaklaşık 60 kilometre stabilize yol çalışmasını yaptık. Hizmetlerimiz ihtiyacı karşılayacak düzeyde devam edecek. Vatandaşlarımız daha sağlıklı ulaşım imkanlarına kavuşuyor. Kış mevsimine girmeden halkı mağdur etmeyecek önlemler alındı."