Bulanık'ta yol genişletme çalışmaları - Son Dakika
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Bulanık'ta yol genişletme çalışmaları

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bulanık Belediyesi, ilçede yol genişletme ve parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Bulanık'ta yol genişletme çalışmaları, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bulanık Belediyesi, ilçede yol genişletme ve parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi, Şehitlik Mahallesi ve TOKİ yolunda çalışmaları denetledi.

Yetkililerden bilgi alan İlidi, önceki yıl yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda bozulmaların meydana geldiğini söyledi.

Vatandaşların yaşadığı sıkıntının giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirten İlidi, "Amacımız vatandaşların mağdur edilmemesidir. Bu amaçla ihaleyi alan firma çalışanları ve belediye personellerinin işlerini en iyi şekilde sürdürmelerini istiyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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