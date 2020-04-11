Bulanık'ta zabıta, iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.

Zabıta ekipleri ilçede, vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması için iş yerlerinde ağırlıklı olarak hijyen, ruhsat, çalışanların temizliği, gramaj ve kaldırımların işgali konusunda denetim yaptı.

Denetimler esnasında yasalara uygun hareket etmeyen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.