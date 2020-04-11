Bulanık'ta zabıta, iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Bulanık'ta zabıta, iş yerlerini denetledi
6 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.
Muş'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.
Zabıta ekipleri ilçede, vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması için iş yerlerinde ağırlıklı olarak hijyen, ruhsat, çalışanların temizliği, gramaj ve kaldırımların işgali konusunda denetim yaptı.
Denetimler esnasında yasalara uygun hareket etmeyen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:30 Kaynak: AA
Son Dakika Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi