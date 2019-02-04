Bulanık'ta Ziraat Odası Başkanlığı Seçimi
34 dakika önce
Muş'un Bulanık ilçesi Ziraat Odası Başkanlığına Nevzat Taşdemir yeniden seçildi.
Muş
'un Bulanık
ilçesi Ziraat Odası Başkanlığına Nevzat Taşdemir yeniden seçildi.
Bulanık Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu, odanın konferans salonunda gerçekleştirildi.
Divan başkanlığını Malazgirt
Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın yaptığı genel kurulda, yeniden aday olan Taşdemir, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak başkanlığa seçildi.
Kendisine verilen desteklerden dolayı delegelere teşekkür eden Taşdemir, "Amacımız çiftçilerin sorunlarını çözüm kavuşturmaktır. Her yerde ve her zaman çiftçilerimizin yanında oluyorum ve olmaya devam edeceğim. Çiftçilerimize sorun yaratan değil, sorunları çöken bir oda olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:37 Kaynak: AA
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