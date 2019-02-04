Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Ziraat Odası Başkanlığı Seçimi

Bulanık'ta Ziraat Odası Başkanlığı Seçimi

34 dakika önce

Muş'un Bulanık ilçesi Ziraat Odası Başkanlığına Nevzat Taşdemir yeniden seçildi.

Bulanık'ta Ziraat Odası Başkanlığı Seçimi, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesi Ziraat Odası Başkanlığına Nevzat Taşdemir yeniden seçildi.

Bulanık Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu, odanın konferans salonunda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın yaptığı genel kurulda, yeniden aday olan Taşdemir, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Kendisine verilen desteklerden dolayı delegelere teşekkür eden Taşdemir, "Amacımız çiftçilerin sorunlarını çözüm kavuşturmaktır. Her yerde ve her zaman çiftçilerimizin yanında oluyorum ve olmaya devam edeceğim. Çiftçilerimize sorun yaratan değil, sorunları çöken bir oda olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Bulanık, Güncel
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