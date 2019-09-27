Bulanık'taki husumetli aileler barıştırıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde husumetli olan Aslan ile Yıldız aileleri barıştırıldı.



İlçeye bağlı Arakonak köyünde üç ay önce Aslan ile yıldız aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine başlayan husumet, Kanaat Önderi Seyit Veysi Kılınç ve vatandaşların girişimleriyle büyümeden barışla sonuçlandı. Arakonak köyündeki camide Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan Kanaat Önderi Seyit Veysi Kılınç, İslam'da üç günden fazla küslüğün haram olduğunu hatırlattı. Bütün ümmettin kardeş olduğunu vurgulayan Kılınç, "Barış bütün insanlar için geçerli bir kavramdır. Eğer biz barışı sağlarsak, insanlarımız evinde çocuğuyla mutlu olur. Onun için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bölgenin ciddi bir şekilde barışa ihtiyacı var. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde herkes rahattır. Bölgemize barışın hakim olmasını diliyoruz" diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından iki ailenin fertleri tokalaşarak barıştılar. - MUŞ