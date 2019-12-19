Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi - Son Dakika
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Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi

6 saat önce

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin girişimleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi.

Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi, System.String[]

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin girişimleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi.

İki öğretmen eşliğinde 9 günlük geziye gönderilen öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel ve Şube Müdürü Tekin Erdoğan'ın, öğretmen ve öğrencilere gerekli talimatları vermesinin ardından kafile yola çıktı.

Tuncel, yaptığı açıklamada, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'nın, Osmanlı'nın tarihi dokusunu hala barındıran bir kent olduğunu belirterek, öğrencilere, geziyi iyi değerlendirmeleri ve eğlenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Bulanık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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