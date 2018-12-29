Son Dakika Haberleri: Bulanıklı Çocukların Kayak Keyfi

Bulanıklı Çocukların Kayak Keyfi

1 saat önce

Bulanıklı çocukların kayak keyfi Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kızaklarla doyasıya kaydılarMUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kızaklarla doyasıya kaydılar.

Bulanıklı çocukların kayak keyfi
Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kızaklarla doyasıya kaydılar

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kızaklarla doyasıya kaydılar.
Bulanıklı çocuklar, Şehitlik Mahallesi Bayrak Tepesi bölgesindeki dik yamaçta kızaklarla kayarak tatillerini geçiriyor. Yokuştan inen çocuklar, düşe kalka eğleniyor. Defalarca kayan çocukların mutlulukları ise yüzlerinden okundu.
Evlerinde tahta malzemelerle yaptıkları kızaklarla kaydıklarını ifade eden Muhammed Saki Ekmekçi isimli çocuk, "Hafta sonu tatilini değerlendirmek için kızaklarla kayıyoruz" dedi.
Tahta kızaklarla kaydığını belirten Ömer Barutçu ise, okul tatil olduğu için arkadaşlarıyla kaydığını söyledi.
Yorulmadan yokuş yukarı çıkarak kayan çocuklar, kaydıktan sonra da bir birleriyle şakalaşarak eğleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:32 Kaynak: İHA

Muş, Bulanık, Güncel
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