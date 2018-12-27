Bulanıklı Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında Muş'un Bulanık ilçesindeki çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği 'Genç
Çiftçi' projesi kapsamında Muş
'un Bulanık
ilçesindeki çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol'un katılımıyla genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. İlçedeki 35 çiftçiye 175 adet büyükbaş sığır dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade eden Müdür Cem Canol, "Genç Çiftçi projesi; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Genç Çiftçi projesi kapsamında 2018 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerine toplamda 35 adet projeye karşılık 1 milyon 50 bin TL hibe desteği sağlanmıştır" diye konuştu. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:49 Kaynak: İHA
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