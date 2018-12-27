Son Dakika Haberleri: Bulanıklı Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı

Bulanıklı Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında Muş'un Bulanık ilçesindeki çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Bulanıklı Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında Muş'un Bulanık ilçesindeki çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol'un katılımıyla genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. İlçedeki 35 çiftçiye 175 adet büyükbaş sığır dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade eden Müdür Cem Canol, "Genç Çiftçi projesi; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Genç Çiftçi projesi kapsamında 2018 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerine toplamda 35 adet projeye karşılık 1 milyon 50 bin TL hibe desteği sağlanmıştır" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:49 Kaynak: İHA

Bulanık, Genç, Güncel
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