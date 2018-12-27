Son Dakika Haberleri: Bulanıklı Öğrencilerden Lösev'e Destek

Bulanıklı Öğrencilerden Lösev'e Destek

36 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek için stant açtı.

Bulanıklı Öğrencilerden Lösev'e Destek, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek için stant açtı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) "Kardeş Okul" projesi kapsamında Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, lösemili kardeşlerine destek ve umut olmak amacıyla Gazi Ortaokulu öğrencileriyle birlikte stant açtılar. Bu etkinlik kapsamında iki okulun öğretmenleri, öğrencileri ve velileri, güzel bir duyarlılık örneği göstererek lösemili çocuklara yalnız olmadıklarını gösterdiler.

Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Uğurlu, "Okulumuza kurduğumuz stantta LÖSEV'in el emeği ürünleri olan toka, anahtarlık, kitap ayracı, nazarlık, magnet, rozet gibi ürünlerini satışa sunduk. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer almaya çalışıyoruz ve almaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gamze Akın ise, lösemili çocuklara destek olmak istediklerini belirterek, "Bu kampanyada bize destek olan Gazi Ortaokulu ile beraber lösemili çocuklarımıza destek olmak için ailelerimizin yaptığı malzemeleri satıyoruz. Bu kampanyaya öğrencilerimiz destek oldular. İnşallah yaptığımız yardımlar, hasta çocuklarımız için bir umut ışığı olabilir. Biz de Bulanık'ta böyle yardım yapmak istedik. Bize bu fırsatı tanıdığı için LÖSEV Vakfına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin LÖSEV'e bağışlanacağı bildirildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:44 Kaynak: İHA

Selahattin Hatipoğlu, Bulanık, Muş, LÖSEV, Güncel
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