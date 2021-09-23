Bulaş riskini azaltmak için hizmet veren otobüslere vatandaştan tam not - Son Dakika

Sağlık İl Müdürlüğü'nden gelen talep ile vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ninbu hizmeti vatandaşlardan tam not alıyor.

Vatandaşların test sonrası toplu taşımayı kullanmalarının önüne geçmeyi ve bulaş riskini azaltmayı amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vaka sayılarının artmasıyla birlikte otobüslerle taşınan yolcu sayısında da artış olduğuna dikkat çekti. Hizmete başladığı ilk günden bugüne kadar test yaptıran ancak aracı olmayan 3724 vatandaşa, otobüslerle evlerine en yakın noktaya kadar ulaşım desteği sağlandığını ifade ettiler. Covid-19 test yoğunluğunun en fazla yaşandığı hastaneler olan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi önünde özel otobüsler beklettiklerini ve araçlarda özel bölmeli alanlarda en fazla 13 yolcu taşındığına dikkat çeken yetkililer, her sefer sonrası araçların özel ekipler tarafından dezenfekte edildiğini belirttiler.