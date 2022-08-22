Video: Türk Uzmana Göre ABD'nin Pandemiyle Savaşı Tam Anlamıyla Başarısız - Son Dakika
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Video: Türk Uzmana Göre ABD'nin Pandemiyle Savaşı Tam Anlamıyla Başarısız

22.08.2022 12:01
Video: Türk Uzmana Göre ABD'nin Pandemiyle Savaşı Tam Anlamıyla Başarısız

Bulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji alanında önde gelen bir Türk uzmana göre, ABD hükümetinin Kovid-19 ile mücadelesi vatandaşlarının yaşamlarını göz ardı ettiği için tam anlamıyla başarısız.İstanbul'da bulunan Reyap Hastanesi'nden Prof. Dr.

Bulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji alanında önde gelen bir Türk uzmana göre, ABD hükümetinin Kovid-19 ile mücadelesi vatandaşlarının yaşamlarını göz ardı ettiği için tam anlamıyla başarısız.

İstanbul'da bulunan Reyap Hastanesi'nden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul geçtiğimiz günlerde Xinhua ile yaptığı bir söyleşide, şimdiye dek yayınlanan tüm istatistiki verilerin ABD'nin başından bu yana pandemiye "doğru bir tepki" vermediğini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. BÜLENT ERTUĞRUL, İstanbul'da bulunan Reyap Hastanesi uzmanı:

"Bugün elimizdeki istatistiki verilere baktığımızda ABD'nin doğru bir tepki vermediğini görüyoruz. Çünkü şu an dünyada Kovid-19 hastaları ve ölü sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. Yani bu açıdan baktığımızda sağlık politikası ve sağlık ekonomi politiği itibarıyla ABD'nin Kovid-19 pandemisine hatalı yaklaşmıştır. Bu yüzden de kendi halkının canıyla oynamıştır."

Ertuğrul, ABD'nin ekonomik endişeleri göz önüne alarak pandemiye ilişkin tüm önlemleri kademeli olarak kaldırdığına bakılırsa, pandeminin "maalesef" artık ABD'de "bir halk sağlığı sorunu" olarak görülmediğini düşünüyor.

Prof. Dr. BÜLENT ERTUĞRUL, İstanbul'da bulunan Reyap Hastanesi uzmanı:

" Amerika Birleşik Devletleri'nde vahşi kapitalizmin uygulanması insanların canına mal oldu; yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Buna bağlı olarak insanlar Kovid-19'a yakalanıyor ve yeni dalgalarla karşı kaşıya bulunduğumuz bir dönemde (kendi imkanlarıyla) tedavi olmaya çalışıyorlar."

Pazartesi günü açıklanan Johns Hopkins Üniversitesi verileri ABD'nin, yaklaşık 93 milyon Kovid-19 vakası ve 1,03 milyonun üzerinde ölümle pandemiden en kötü etkilenen ülke olduğunu gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Türk Uzmana Göre ABD'nin Pandemiyle Savaşı Tam Anlamıyla Başarısız - Son Dakika

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