Son Dakika › Güncel › Bulaşıcı korku: Koronavirüs içimizdeki sürü psikolojisini uyandırdı - Son Dakika
Bulaşıcı korku: Koronavirüs içimizdeki sürü psikolojisini uyandırdı
6 saat önce
Koronavirüsün yol açtığı panik virüsün kendisinden daha hızlı yayılıyor.
Koronavirüsün yol açtığı panik virüsün kendisinden daha hızlı yayılıyor. Marketler boşalıyor, insanlar stok yapıyor. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir?
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:47
Son Dakika Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın