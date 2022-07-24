Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi, Cihanbeğendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde bulaşık makinesi içerisine yılan girdi. Yılanı fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yılan, bulaşık makinasından çıkarılarak doğaya geri gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Orhaniye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bulaşık makinasındaki yılan ev sahibini korkuttu - Son Dakika

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