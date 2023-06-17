Yurt dışında satacaklardı! Baskın yapılan evdeki bulaşık makinesinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Yurt dışında satacaklardı! Baskın yapılan evdeki bulaşık makinesinde tarihi eser ele geçirildi

17.06.2023 13:37

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ender bir tarihi eser, evdeki bulaşık makinesinde ele geçirildi. Yurt dışındaki müzayedelere kaçırılacağı öğrenilen tarihi eseri evinde saklayan 1 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ender bir tarihi eser, evdeki bulaşık makinesinde ele geçirildi. Yurt dışındaki müzayedelere kaçırılacağı öğrenilen tarihi eseri evinde saklayan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

UZUN SÜRELİ TAKİBİN ARDINDAN ADRESE OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir evde tarihi eser saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon gerçekleşirken, adreste yapılan aramada tarihi eser, bulaşık makinesinin içerisinde bulundu.

Baskın yapılan evdeki bulaşık makinesinden tarihi eser çıktı

YURT DIŞINDAKİ MÜZAYEDELERE YÜKSEK BEDELLERLE SATACAKLARDI

2 bin yıl öncesine ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen, genellikle tanrıçalara adanan veya zengin ailelerin, yöneticilerin eşlerini tasvirleyerek mermer üzerine yapılan kadın heykeline ait heykel başının, yurt dışındaki müzayedelerde yüksek bedellerle satışını yapmak üzere ülkemizden kaçırılacağı tespit edildi. Tarihi eser, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Baskın yapılan evdeki bulaşık makinesinden tarihi eser çıktı
Kaynak: İHA
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Helenistik, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışında satacaklardı! Baskın yapılan evdeki bulaşık makinesinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışında satacaklardı! Baskın yapılan evdeki bulaşık makinesinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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