Bulaşıkçılıktan Patronluğa

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova 'da 10 yıl bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan 45 yaşındaki Aynur Ferşatoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle açtığı iş yerini büyüterek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Ferşatoğlu, 10 yıl önce bulaşıkçı olarak girdiği bir restoranda aşçılığı öğrendi, 2012 yılında kendi işletmesini kurmak için KOSGEB'e başvurdu. Yalova merkezdeki işletmesinde başarıya ulaşan kadın girişimci, aradan geçen 7 yılın ardından Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Mahallesi'nde bir ortakla yeni iş yeri kiralayarak işlerini büyüttü.Kadın girişimci Ferşatoğlu, KOSGEB'den aldığı 30 bin lira hibeyle açtığı 15 metrekarelik iş yerini zaman içinde aynı anda 100 kişiyi ağırlayabilecek bir restorana çevirdi.Bulaşıkçılıkla girdiği sektörde şimdi 10 çalışanı olan 4 çocuk annesi Ferşatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey olmadığını kaydederek, "Bulaşık yıkarken ardından tezgaha geçtim. Döner, hamburger, kumru, pizza yapmaya başladım. O şekilde yola çıktım." diye konuştu.- "Bir yıl içinde daha büyük bir yere geçtim"KOSGEB'in kadınlara verdiği desteği öğrenmesinin ardından başvuruda bulunduğunu anlatan Ferşatoğlu, şöyle konuştu:"Kursa gittim, projemi yaptım. 15 metrekarelik küçük bir yer açtım. Yanımda bir eleman vardı. Pişirmesi, yıkaması bize ait. İnşaatçılar bizden yemek talebinde bulundu. 'Olur' dedim. Küçük külüstür bir araba aldım. Arabamı ilk aldığımda İzmit 'ten gelirken yolda kaldım. Daha sonra çok şükür şansım yaver gitti. Bir yıl içinde daha büyük bir yere geçtim. İş yerime şoför, aşçı, bulaşıkçı aldım. Yine de işi bırakmadım. Yemeği başkası pişirse bile kontrollerini her gün mutlaka yapıyordum."Ferşatoğlu, sektör içinde zamanla sulu yemek yerine et restoranına geçiş yaptığını dile getirdi.Şu anda 10 kişiye iş verdiğini anlatan Ferşatoğlu, şöyle devam etti:"Çalışan sayımız yaz mevsiminde 15-16 kişiye çıkıyor. İsim hakkımı aldım. Farklı yerlerde farklı bayilikler açmak, daha çok insana iş imkanı sunmak istiyorum. 'İşsizlik' diye bir şey yok. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Devlet kadınlara gerçekten çok büyük destekler sağlıyor. Şu an mesela gidip İŞKUR 'dan eleman bulabiliyorum. Sigortalarını 2 yıl boyunca yatırabiliyor. Bu kadar destek varken insanların para kazanamaması diye bir şey yoktur. İnsan istesin yeter ki yapamayacağı hiçbir şey yok."- "Ondaki bu azmi, isteği gördüm"Restoranın ortağı Hüseyin Gökçe ise Ferşatoğlu'nun kendisi için bu işe girerken doğru kişi olduğunu aktararak, "Aynur hanımla iş yaparken ondaki bu azmi, isteği gördüm. Beraber istişaresini yaptık. Sonucunda da böyle bir iş yerinde beraberiz. Mutluyuz, huzurluyuz en azından desteğimiz birbirimize sonuna kadar devam ediyor. İş konusuna gelince de her şey çok güzel olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Restoranın garsonu Sinan Durmaz da Ferşatoğlu'nu patrondan ziyade bir abla olarak gördüklerini ve başarısından mutluluk duyduklarını söyledi.