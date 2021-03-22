"Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir" - Son Dakika

"Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir"

22.03.2021 11:21

Hane içi su tüketiminin başında bulaşıkları yıkamanın geldiğini söyleyen RB Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Dünya Su Günü'nde konuştu.

Hane içi su tüketiminin başında bulaşıkları yıkamanın geldiğini söyleyen RB Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Dünya Su Günü'nde konuştu. Bayar, "Türkiye'de her 100 haneden 90'ında bulaşık makinesi var ve bu alanda dünyada ilk sıradayız. Bulaşık makinesi hayatımızdaki en verimli eşyalardan biri, hem elektrik hem de su kullanımı anlamında büyük tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla bulaşıklar elde değil makinede yıkanırsa 230-240 milyon ton kadar su tasarruf etmek mümkün" diyerek üç yıl önce başlattıkları "Yarının Suyu" hareketi ile ilgili bilgi verdi.

Tüm dünyada yaşanan kuraklık sorunu, su tasarrufunun önemini gittikçe artırıyor. Bir ailenin bir ayda, bulaşıktan çamaşıra, ev temizliğinden kişisel temizliğe kadar tükettiği 4 ton suyu tasarruf etmesinin mümkün olduğunu söyleyen RB Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Dünya Su Günü'nde, üç yıl önce farkındalık oluşturmak için başlattıkları 'Yarının Suyu' hareketi hakkında bilgi verdi. Bayar, hane içi su tüketiminin başında bulaşıkların geldiğini söyleyerek elde yıkamada 110 litre su harcandığına dikkat çekti.

1 YILDA 240 MİLYON TON SU TASARRUF EDİLEBİLİR

Proje kapsamında hane içinden başlayarak su tüketimini ele aldıklarını belirten Bayar, "Biz 'Yarının Suyu" hareketini yaklaşık üç yıl önce başlattık. Amacımız, hane içinden başlayarak Türkiye'nin su tasarrufunu tüketicilerimize anlatmaktı. Hane içi deyince, suyun kullanıldığı belli başlı alanlar var dedik. Bunlardan en önemlisi ise bulaşıklar. Bulaşıkları elde yıkadığımızda, normalde bir makineye sığacak kadar bulaşığı yaklaşık 110 litre su ile yıkıyoruz. Makinede yıkadığımızda ise sadece 9 litre. Buradaki en önemi ayrıntılardan biri ise bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirme alışkanlığı. Bu alışkanlık, her seferinde 57 litre suyun israf olması demek. Tüketicilerimize çağrılarımızdan biri de bu alışkanlıktan vazgeçmeleri ve su tasarrufu için önemli bir adım atmaları. Ancak Türkiye'de her 100 haneden 90'ında bulaşık makinesi var. Dolayısıyla bulaşıklar elde değil makinede yıkanırsa 230-240 milyon ton kadar su tasarruf etmek mümkün. Bu su, bir yılda, neredeyse Büyükçekmece barajını dolduracak kadar büyük" dedi.

Bayar, "Aynı zamanda çamaşırlar, temizlik, özellikle pandemide ellerimizi 20 saniye boyunca yıkıyoruz. Bu sürede musluğu kapatmak gerekir. Ellerimizi sabunladıktan sonra ise tekrar suyu açıp, ellerimizi durulayabiliriz. 5 dakikada duş almak mümkünken, biz 10-15 dakikada duş alıyoruz. Bütün bunları hesaplayınca, bir ailenin bir ayda ortalama 4 ton su tasarruf etmesinin mümkün olduğunu gördük" diye konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ SU MİKTARI, HARCADIĞIMIZIN YARISI"

Çalışmalarında, Kovid-19 salgını sürecinde su konusunda sıkıntı yaşandığını gözlemlediklerini söyleyen Bayar, "Pandemi sürecinde, özellikle İstanbul'dan başlayarak, su konusunda sıkıntı yaşadığımızı gördük bu sene. Barajlarda su seviyeleri oldukça düştü. Eğer şu an tasarruf etmezsek bu düşüş devam edebilir ve yaz aylarında bizi kuraklık bekleyebilir. Bu yüzden de Türkiye'de dünyanın ilk Su Endeksini yarattık. Finish Su Endeksi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın uzmanları ile hazırlandı. Endeks, elimizde ne kadar su olduğunu ve ne kadar su tükettiğimizi gösteriyor. Buna paralel olarak ne kadar cepten yediğimizi de gösteriyor. Örneğin, bugün bizim İstanbul'da harcadığımız su miktarı 190 litre. Hak ettiğimiz su miktarı ise yarısı. Dolayısıyla biz aslında şu an cepten yiyoruz. Yani hak ettiğimizden fazlasını kullanıyoruz. Bu yüzden de endeksimiz, geçtiğimiz 10 senede düşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bayar, sözlerine şöyle devam etti:

"Finish Su Endeksi'nin kritik seviyelerini şöyle ifade edebiliriz; eğer endeks 130 seviyelerindeyse su bolluğu var demektir. Ancak 70 civarlarında ise su kıtlığı yaşadığımız anlamına geliyor. Biz şu an yüzde 85'lerdeyiz. Haftalık olarak güncellenen Finish Su Endeksi'ni "Yarının Suyu" (yarininsuyu.com) sayfasından takip etmek mümkün. Maalesef durumumuz rehavet kapılmamızı engelleyecek seviyede. Biz suyun geleceğimizin en önemli değeri olduğuna dikkat çekmek için yazılı ve görsel basında borsa, altın, dolar ve petrol gibi menkul değerlerin ve emtiaların yanına bu endeksi de koyduk. Tüketiciler her sabah kalktıklarında bunu görsünler ve o gün tasarrufa başlasınlar, suyumuzu korusunlar diye yaptık bunu."

"KUYUCUK GÖLÜ İLE BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Damlaların bir araya gelerek büyük bir gölü doldurabileceğini dile getiren Bayar, "Biz özellikle, 'Tüketicilerimiz bulaşıklarını sudan geçirmesinler, makinede yıkasınlar' dedik. Çünkü makine de deterjan da bunun için yapıldı. Hep birlikte bir göl dolusu suyu kurtarabiliriz dedik ve burada da dünyada eşine az rastlanır mucizelerden birini gerçekleştirdik. Kars'taki Kuyucuk Gölü, Türkiye'nin 13 RAMSAR alanından biri olan çok önemli bir göl. Asya'dan göç eden kuşlar, burada mola verip su içip, oradan tekrar Afrika'ya doğru uçuyorlar. Bu göl iki yıldır kurumuştu. Finish markamızla, Kars Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Kuzey Doğa Derneği ile iş birliği yaptık ve tüketicilerimizle beraber bir kampanya başlattık. Ne mutlu ki bu kampanyanın sonunda gördük ki Kuyucuk Gölü tekrar suyuna kavuştu ve kuşlar geri döndü. Demek ki damlalar bir araya gelince bir gölü kurtarabiliyor" diyerek suyu bilinçli tüketmenin önemine vurgu yaptı.

"10-15 YIL İÇİNDE KİŞİ BAŞI 1000 METREKÜPÜN ALTINA DÜŞME RİSKİ VAR"

Bilinçsiz su tüketiminin, mevcut suyu azalttığını ve birçok riski beraberinde getirdiğini söyleyen Bayar, "Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili ama sanılanın aksine su zengini bir ülke değil. Bizim su tüketimimiz maalesef, şu an mevcut olan suyumuzu daha da azaltmakta. Dolayısıyla, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde, kişi başı bin metreküpün altına düşme riskimiz var. Yarından tezi yok, tasarrufa başlamalıyız. Tüketicilerimize baktığımızda, genel olarak 'Ben tek başıma neyi değiştirebilirim' diye soruyorlar. Aslında, tek başımıza birçok şey değiştirebiliriz. Deniz de damlalardan oluşuyor. Biz de birer damlayız ama en sonunda o denizi oluşturuyoruz. Bu yüzden de National Geographic ile birlikte 'Bir Su Hikayesi' isimli bir belgesel hayata geçirdik. Dünya Su Günü'nde yayına girecek. Tüm izleyicilerimizin izlemesini, orada gördükleri su tasarrufu önerilerini önce evlerinde sonra iş yerlerinde ve fabrikalarda, tarlalarında uygulamalarını öneriyoruz" diyerek sözlerine son verdi.


Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir
Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir
Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir
Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir

Dünya Su Günü, İstanbul, Türkiye, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Bulaşıklar makinede yıkandığında 240 milyon ton su tasarruf edilebilir' - Son Dakika Ekonomi


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