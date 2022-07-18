Bülbül'den Cezaevindeki Şüpheli Ölüm İçin Komisyon Talebi - Son Dakika
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Bülbül'den Cezaevindeki Şüpheli Ölüm İçin Komisyon Talebi

18.07.2022 13:56
Bülbül'den Cezaevindeki Şüpheli Ölüm İçin Komisyon Talebi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu Yılmaz Ekinci’nin şüpheli ölümünün araştırılması için komisyon kurulmasını istedi. Bülbül, şüpheli ölümü için “yaşam hakkı ihlali” yorumu yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Yılmaz Ekinci'nin şüpheli ölümünün araştırılması için komisyon kurulmasını istedi. Bülbül, şüpheli ölümü için "yaşam hakkı ihlali" yorumu yaptı.

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yılmaz Ekinci'nin 13 Ocak'ta intihar ederek hayatını kaybettiği belirtilmiş ancak basına yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri ve tutanaklar Yılmaz Ekinci'nin ölümü üzerinde şüpheler doğurmuştu.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırlayan Bülbül, önergesinde basına yansıyan kamera kayıtlarını anımsatarak, şunları kaydetti.

"Ceza İnfaz Kurumlarında 2020-2021 yılları arasında 104 tutuklu ve hükümlü yaşamın yitirmiştir. Ölümlerin nedeni tutuklu ve hükümlüler üzerindeki baskılar ve sağlık hizmetlerinden yerinde ve zamanında yararlanamamak olurken, ne yazık ki sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Oysa yaşam hakkı en temel haktır. Diğer tüm hakların varlığı bu hakka bağladır. Bu hak Anayasa'nın 17'inci maddesinde yazan 'Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz' hüküm ile korunmaktadır. ve Devletin asli görevlerinin başında Anayasa'da belirtilen hükümleri korumak gelmektedir. Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan olay bir yaşam hakkı ihlalidir. Bu nedenle olayın aydınlatılması ve böylece devletin üstlenmesi gereken sorumluluğu yerine getirmesi için ivedilikle araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülbül'den Cezaevindeki Şüpheli Ölüm İçin Komisyon Talebi - Son Dakika

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