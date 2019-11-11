Son Dakika Haberleri: Bulbul Kasırgası'nda bilanço artıyor
Son Dakika Güncel Bulbul Kasırgası'nda bilanço artıyor

Bulbul Kasırgası'nda bilanço artıyor

7 saat önce

Bulbul Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'da 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bulbul Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'da 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bulbul Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'ı saatte yaklaşık 74 kilometre hızla vurdu. Kasırga nedeniyle Bangladeş en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek 2,1 milyon kişiyi güvenli bölgelere yerleştirdi. Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24'e yükseldi. Bangladeş'te 12, Hindistan'da da 12 kişi hayatını kaybederken, Bangladeş'te hayatını kaybedenlerden 11'inin üzerine ağaç düştüğü öğrenildi. Bangladeş açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonrası 5 kişiden de haber alınamıyor.

Hindistan'da ise yaklaşık 120 bin kişi tahliye edilirken, kasırganın vurduğu bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Bulbul Kasırgası'nda bilanço artıyor

Hindistan, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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