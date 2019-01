Bülbül Sesi" ile Kur'an Bülbüllerine Rehber Oluyor

Tunus'ta, geçen ay 22 ülkeden 44 yarışmacının katıldığı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya ikincisi olan Erzurumlu imam hatip Ali Turhan, hem gençlere örnek oluyor hem de eğitim verdiği hafızların bu alanda başarılı ve derece sahibi olmalarına öncülük ediyor.

"Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın, Erzurum derbend-i ehl-i İslam'ın" sözleriyle tanıtılan ve çocukların küçük yaştan itibaren Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenmelerine önem verilen kentte, gerek Türkiye'de gerekse dünyada tanınmış hocaların süzgecinden geçerek kendilerini geliştiren hafızlar, sadece ezberlemekle kalmadıkları Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda güzel sesle de okuyor.



Son zamanlarda Tunus'ta düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Ali Turhan, geçen yılki imam hatipler arası güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olarak dünya şampiyonasına katılan Ebubekir Kaçan ve Türkiye birincisi Cevat Karabıyık gibi "bülbül ses"lere de öncülük ediyor.



Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Solakzade Camisi imam hatibi Ali Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşında başladığı hafızlığı 11 ayda bitirdiğini söyledi.



İsrafil Çelik hocanın kendisini hafızlık sınavına hazırladığını anlatan Turhan, "İlk yarışmam 1992'de Konya'da oldu. Güzel okuma yarışmasına katılarak derece aldım. 1994'te hafızlık sınavında Doğu Anadolu birincisi olarak Türkiye yarışmasına gittim. 2005'te imamlar arası güzel okuma yarışmasına katıldım. 2015 ve 2016'da Edirne ve Ankara'daki seminerlere çağrıldım." dedi.





"Ülkemize bu dereceyi getirdiğimiz için gurur duyduk"



Turhan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma konusunda derece sahibi hocalardan eğitim aldığını belirterek, şunları dile getirdi:





"8 Aralık 2018'de Tunus'ta 16.'sı düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına Türkiye'yi temsilen gönderildim. Orada yarışmalara giren tüm ülkelerin bayrakları vardı. Yarışmacı kürsüye çıktığı zaman ülkesinin bayrağı geliyordu. Türkiye'mizin ay yıldızlı bayrağını görünce duygulandım ve kendime inşallah bu dereceyi ülkemize, güzel memleketime götüreceğim dedim. Kur'an'ı okurken Türkiye'mizin tüm yükünü sanki sırtımda taşıyormuş gibi heyecan içerisindeydim. 22 ülkeden 44 yarışmacının katılımıyla yapılan yarışmada ülkeme dünya ikinciliği getirdik. Ülkemize bu dereceyi getirdiğimiz için gurur duyduk. Özellikle camide okuduğumuz Kur'an ve hafızlarımıza verdiğimizin karşılığını Allahuteala karşılıksız bırakmadı."











"Erzurum hafızlar şehridir" ifadesini kullanan Turhan, başarısında genelikle camide tüm vakitlerde aşri şerif, günde en az bir saat Kur'an okumasının ve Ali Tel, Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Mete gibi hocaların önerisi ve katkısı olduğunu kaydetti.



Turhan, hafızlığın Allah'ın kelamı, uyarısı ve yol göstericisi olduğunu anlatarak, "Her ailede bir tane hafızın olmasını öneriyorum." dedi.



Başarılı olmasındaki püf noktalardan bahseden Turhan, şöyle devam etti:



"Hafızlarıma da 'Hiçbir şeyde kıskançlık olmaz ama Kur'an-ı Kerim'de kıskanç olun. Yani Kur'an-ı Kerim'de karşıdaki güzel okuyorsa ben ondan daha güzel okuyacağım arzusu içinde olun' derim. Bende de bu vardı. Güzel okuyan hocalarımı gördüğümde neden böyle okumayayım düşüncesiyle kendimi her gün biraz daha geliştirmeye çalıştım. Bu en öncelikli neden. Bunun dışında yapılacak şeyin metodu, plan ve program olması lazım. Böyle olunca insan gerçekten arzuladığı şeye ulaşıyor. Başarıda hırs, arzu ve güzel ses olmalı. Hafızların Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan hocalarımızı çok dinlemesi ve kulağın aşina olması lazım. Taklitten özellikle kaçınmalarını istiyorum fakat arının her çiçekten örnek aldığı gibi hafızlarımıza her hocayı dinleyin ve hepsinden ayrı güzellik alın diyorum. İyi dinleyici olmalarının yanında bol bol okumaları da lazım."



Turhan, 7 yıldır hafız yetiştirdiğini ve Türkiye birincilikleri bulunan Cevat Karabıyık ve Ebubekir Kaçan ile derece sahipleri Furkan Karabıyık ve Abdurrahman Polat gibi talebelere ders verdiğini de söyledi.



-Yüzlerce hafızı hafızlık kervanına katmasıyla şöhret bulan şehir



Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula da Erzurum'da hafızlara çok değer verildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Erzurum'un hafızlık geleneği, Türkiye'de en kıymetli, değerli ve dünya çapında şöhret kazanan hafızların yetiştirilmesiyle ünlü bir gelenektir. Erzurum her yıl, yüzlerce hafızı hafızlık kervanına katmasıyla şöhret bulan şehrimizdir. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan Erzurumlu Celalettin Sert geçen sene Türkiye şampiyonu oldu. Fatih Camisi imamı Bünyamin Topçuoğlu, Ankara Hacı Bayram'da imamlık yapan Ahmet Karalı, Edirne'de Sefa Taşkesenlioğlu, Mustafa Kızılcaoğlu, Erhan Mete, Ali Tel, Ali Turhan, Nazif Şehitoğlu, Türkiye ezan okuma birincisi Hasan Koçak, Türkiye birincileri Furkan Çınar, Ali Yılmaz, Ahmet Özyurt gibi hocalarımız dünya çapında şöhret bulmuş, dereceler kazanmış Erzurumlu kişilerdir. Prof. Dr. Fatih Çollak dünyaca meşhur hafızlardan ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan biri. Tabii ömrünü Kur'an hizmetine adamış Mehmet Gürgür gibi hocalarımız da Erzurumlu."



Turhan'ın başarısının da dünya çapında olduğunu aktaran Sula, "Turhan'ın bülbül sesini zaten biliyorduk. Tunus'taki dünya şampiyonasına ülkemizi temsilen gönderildi. Seçimimizin ne kadar isabetli olduğunu ve bu cevherin bütün dünyaca paylaşılması gerektiğini de dünya ikincisi unvanını almasıyla bizlere ispat etti. Hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i yaşamak açısından da güzel bir özelliği var. Onun bu başarısı bütün ülkeyi başarıya boğmuştur." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Türkiye'deki Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olan ve bu yıl Medine'deki dünya yarışmasına katılan Turhan'ın talebesi Ebubekir Kaçan da 2 yılda hocasının katkısıyla hafızlığını tamamladığını söyledi.





Turhan'ın kendisine sıfırdan eğitim verdiğini dile getiren Kaçan, "Turhan hocamızdan hafızlık eğitimi aldık. Özellikle yarışmalarda üstümüze çok düşüyordu. Bugünlere gelmemizin en büyük sebebi Turhan hocamızdır. Bizim en büyük kazancımız gittiğimiz yoldan daha önce hocamızın çok başarılı şekilde gitmesiydi. Hocamız da bize öncü ve örnek oldu, bizi hiç bırakmadı. Hocamın yarışmalara girmesi bizi teşvik etti. Başka bir yere gidildiğinde yarışmadan çok arkadaşlık ortamı olduğunu bize söylemişti. Bu da çok hoş oluyor." diye konuştu.

