Bülbülan Yaylası kar altında - Son Dakika

ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası'na kar yağdı. Evlerin camları ile elektrik tellerinin karla kaplandığı bölgede, soğuk hava nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluştu.Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntü doğa harikasını gözler önüne serdi.
- Kaynak: DHA
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