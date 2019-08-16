Son Dakika Haberleri: Bülbüloğlu: Sturridge ile henüz bir anlaşma yok
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Bülbüloğlu: Sturridge ile henüz bir anlaşma yok

26 dakika önce

açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Sturridge'nin ailesi gelip şehri görmek istediler.

Bülbüloğlu: Sturridge ile henüz bir anlaşma yok, System.String[]
açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Sturridge'nin ailesi gelip şehri görmek istediler. Geldiler, gezdiler, burada ağırlandılar. Daha sonra da İstanbul'a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum. İlerleyen süreçte bu netleşecektir ancak şuan yapılan bir anlaşma ya da biten bir transfer durumu ortada yok" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
Trabzonspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:44 Kaynak: DHA
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