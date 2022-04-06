Bülbülzade Vakfı iftar programı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bülbülzade Vakfı iftar programı gerçekleştirdi

06.04.2022 20:50
Bülbülzade Vakfı iftar programı gerçekleştirdi

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, yardım gönüllülerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, yardım gönüllülerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Vali Davut Gül, vakfın yurdunda düzenlenen programda, iftarların katılımının yüksek olmasıyla güzelleştiğini söyledi.

Vakfın yaptığı çalışmalarla kentte parmakla gösterildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Nimetin külfeti, paranın zekatı gibi aklın da bir sorumluluğu vardır. Doğduğumuz toprakların, çevremizin, geldiğimiz yerlerin ve yaptığımızın işlerin bir imtihan olduğunu biliyoruz. Gaziantep'te bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz lazım. Yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, Anadolu topraklarında vakıf çalışmalarıyla insanlara önemli yardımlar yapıldığını anlattı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, ramazanın farlılıklara saygı duymaya ve insanlığı kazanmaya çağırdığını kaydetti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasıyla program tamamlandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bülbülzade Vakfı iftar programı gerçekleştirdi - Son Dakika


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